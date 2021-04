Svend Pedersen ærgrer sig over, at håndværkere på byggepladser i Hillerød alligevel ikke får lov til at udføre støjende arbejde om lørdagen. Arkivfoto

Byggefirma om støjregel: - Det er helt absurd

Det er med til at bremse effektiviteten i et byggeri, at håndværkere på byggepladser i Hillerød ikke får lov til at udføre støjende arbejde om lørdagen, mener direktør

Hillerød - 17. april 2021 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Svend Pedersen, der er direktør i det lokale byggefirma HHM, forstår ikke, at politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget har skudt forvaltningens forslag om, at byggepladser skal have lov til at støje op til 70 dB mellem klokken 8 og 14 om lørdagen, ned.

"Vi arbejder på mange byggepladser rundt omkring i hovedstadsområdet, og jeg kan ikke komme i tanker om andre kommuner, hvor man ikke må arbejde på en byggeplads om lørdagen. I min verden er det helt absurd, at man i en erhvervsvenlig kommune som Hillerød forbyder håndværkere at arbejde på en lørdag, hvor der i forvejen er et pulserende liv, og mange andre går på arbejde. Det kan jeg simpelthen ikke forstå," siger Svend Pedersen til Hillerød Posten.

"Det er lidt komisk. Man vil gerne have udvikling, men det må bare ikke larme. Hvis man vil have udvikling, så må man også acceptere, at det larmer i en periode. En byggeplads er jo midlertidig, og så synes jeg også, at man må acceptere, at der er lidt støj i en kortere periode. Man vil jo også godt begrænse den periode, hvor der bliver bygget, men med reglen om, at vi ikke må larme om lørdagen, er man jo med til at trække det i langdrag," siger direktøren.

Mens kommunens forvaltning altså havde lagt op til, at håndværkere på byggepladser skulle have flere timer om ugen til at udføre støjende arbejde i, så blev resultatet et helt andet. Udover at afvise forslaget om lørdagsarbejde besluttede politikerne nemlig, at byggepladserne fremover kun må støje med op til 70 dB frem til klokken 17 på hverdage - mod klokken 18 i dag.

"Det gør det endnu mere problematisk. Jeg ved, at der er mange, der godt vil arbejde om lørdagen, men det må vi så ikke - i hvert fald ikke i Hillerød - og så skærer man samtidig en time af den periode på hverdage, hvor vi må udføre støjende arbejde. Det er dybt problematisk, og det er med til at bremse effektiviteten i et byggeri," lyder det fra Svend Pedersen.