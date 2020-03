Byggedirektør ramt af corona

Svend Pedersen, administrerende direktør i HHM A/S, er ramt af corona. Direktør i HHM Peter Carstensen oplyser, at Svend Pedersen blev smittet ved en konference i København 5. marts, hvor han sad ved siden af en person, der var blevet smittet i Ischgl.

Peter Carstensen oplyser også, at Svend Pedersen ikke har været i kontakt med andre medarbejdere i HHM siden konferencen, og at der ikke er andre syge i HHM. Han understreger, at virksomhedens drift ikke er påvirket af den administrerende direktørs fravær og sygdom.