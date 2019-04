Frederiksbro er et af de steder, hvor der lige nu bliver bygget i Hillerød. Men de mange byggesager giver kommunens forvaltning travlt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Byggeboom giver kommunen for travlt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggeboom giver kommunen for travlt

Hillerød - 27. april 2019 kl. 12:09 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i gravemaskinerne rundt om i Hillerød, og endnu flere kommende byggeprojekter giver kommunens medarbejdere travlt. Netop nu står 20 lokalplaner, der skal udarbejdes, i kø, og derfor har kommunen set sig nødsaget til at prioritere planerne.

- Hillerød er en populær kommune, og det ser man blandt andet på antallet af personer, der gerne vil have lavet en lokalplan. Det er jo fantastisk, at der er så mange, som gerne vil bygge og investere i vores by, men det betyder også, at vi nu er nødt til at prioritere i planerne, for der er faktisk 20 lokalplaner i kø, sagde formanden Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), på byrådsmødet for nylig.

Dan Riise fortsatte med at opfordre til, at kommunens tekniske forvaltning får flere hænder at gøre godt med.

- Jeg vil gerne anbefale byrådet, og i særlig grad dem, der skal forhandle budget 2020, at I til den tid overvejer, om I synes, bemandingen i den tekniske afdeling er den rette, sagde han.

Det mødte opbakning fra Enhedslistens Tue Tortzen.

- Jeg er ganske enig med Dan Riise, og det har da været et problem i mange år i forvaltningen, at der har været for få folk, og opgaverne har hobet sig op. Selvfølgelig bliver det forværret af, at der er så mange, der er interesserede i at komme til Hillerød og bygge. Hvis vi ikke har de folk, vi skal bruge i forvaltningen, så går vi altså glip af projekter. Hvad gør vi den dag, der står en stor industrivirksomhed og vil bygge på vores jord, og vi må sige, det kan vi desværre ikke planlægge, for det har vi desværre ikke tid til at håndtere. Det går bare ikke, lød advarslen fra Tue Tortzen, inden han fortsatte:

- Jeg ved godt, det er svært, når vi forhandler budget, men vi bliver nødt til at se på det her under forhandlingerne næste gang. Der skal være de folk, der skal til, for at tage imod den interesse, der er. Vi vil ærgre os gevaldigt, hvis vi gik glip af noget, fordi vi ikke fangede fuglene, mens de fløj lige forbi os.

Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er der dog ikke grund til at frygte, at Hillerød Kommune går glip af byggeprojekter.

- Der sker virkelig meget i Hillerød Kommune i øjeblikket, men der er ikke mange fugle, der får lov at flyve forbi her. Vi fanger rigtig mange, sagde borgmesteren, der dog medgav, at der er travlt i øjeblikket:

- Det er rigtigt, at det også betyder, at der kommer længere ventider, og at vi skal prioritere planer.

Og der er travlt alle steder i kommunen, påpegede Kirsten Jensen.

- Der er også stort pres andre steder, som vi skal imødekomme. Derfor mener jeg, det er rigtigt, når vi beder vores direktion finde ud af, om trykket er større nogle steder end andre. Samtidig ved vi også godt, at vi i de seneste år ved budgetlægningen har lavet administrative rammebesparelser, som direktionen efterfølgende har udmøntet, men nogle gange har vi givet en bemærkning med på baggrund af råd fra forvaltningen om, at man burde tage mindre fat om nogle dele af forvaltningen end andre, sagde Kirsten Jensen og slog fast:

- Men den generelle melding er jo, at der er pres på alle områder.

Byrådet besluttede at prioritere lokalplanerne samt at tillade at forlænge et årsværk i den tekniske afdeling, som ellers skulle have været stoppet ved udgangen af året.