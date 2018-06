Se billedserie Mellem 60-70 borgere var i går mødt op for at høre mere om det kommende byggeri på Slangerupgade 47-51. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Byge af spørgsmål fra bekymrede naboer

Hillerød - 07. juni 2018
Af Camilla Bjørkman Aagaard

Indblikgener, bebyggelsesprocenter, parkering, grundvandssænkning og højder.

Bekymringerne blandt naboerne til et kommende etageboligbyggeri på Slangerupgade 47-51 i Hillerød var mange, da kommunen onsdag eftermiddag havde inviteret til et åbent, indledende dialogmøde mellem borgere, politikere og bygherre.

I forbindelse med konstitueringen ved sidste års kommunalvalg besluttede politikerne, at de vil i dialog med naboer og borgere om nye projekter langt tidligere i processen end hidtil. Tidligere var det først, når lokalplanforslaget var klar fra forvaltningen og bygherre, at politikerne og borgere kunne tage stilling til projektet. I går var udgangspunktet en råskitse og en startredegørelse for det stort boligbyggeri, der lægger op til 80 lejelejligheder i to længer i henholdsvis tre og 4,5 etager.

Alligevel var det tydeligt, at mange af de fremmødte var bekymret og skeptiske over, om det i virkeligheden allerede er for sent at komme med kommentarer til projektet.

- Vi vil gerne høre, hvad I synes, og det er ikke besluttet endnu, måtte Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, flere gange understrege, mens debatten foregik.

Stort fremmøde

Omkring 60-70 borgere var mødt op for at stille spørgsmål og høre om det nye byggeri. Jesper Tryde Munch Christoffersen, der bor på P. Mogensensvej, og hvis have grænser op til det nye byggeri var på forhånd spændt på, om kommunen og bygherrer ville komme naboerne i møde.

- Det løber os koldt ned ad ryggen, når vi forestiller os 13 meters mur 2,5 meter væk fra vores skel. Det er fandeme uhyggeligt. Min kone begyndte næsten at græde, da hun læste det, fortalte han.

Nabo: Overhold planerne

Den nuværende lokalplan for området lægger op til bebyggelse i tre etager med en bebyggelsesprocent på 75, men Friras Aps ønsker at bygge højere og skråne tagene ned mod naboerne. Også bebyggelsesprocenten vil de have op.

- Hvorfor bygger I ikke et projekt, der passer til de planer, der nu engang er i kommunen? Der er ingen problemer, hvis man holder sig til de planer, der er. Det her projekt passer slet ikke til det her område, sagde en mand, mens en kvinde fulgte op:

- Der har siddet en masse kloge mennesker og lavet en kommuneplan. Skal vi så ikke holde os til den? Det er fordi, I vil overskride højden og bebyggelsesprocenten, og det er mammon og ikke en skid andet. Så prøv at høre befolkningen og lad være med at tænke lige så meget på nogle andres mammon. I er forhåbentligt ikke så billigt til salg, sagde hun.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.