Byfest udvider med kræmmermarked

Hillerød - 20. august 2019 kl. 09:05 Af af Johanne Wainø

I næste weekend er der Hillerød Slotssø Byfest. Mange af de frivillige foreninger fra Hillerød Kræmmermarked er med, og i år har et udvalg af kræmmere boder på Markedspladsen.

Travaljestævne, koncerter, madboder og events for store og små er på programmet, når Hillerød bymidte forvandles til byfest fra den 30. august til den 1. september. Det er tredje år i træk, at byfesten finder sted og i år er første år efter lukningen af Hillerød Kræmmermarked.

Hillerød Events, der tidligere var styregruppen bag Hillerød Kræmmermarked, arrangerer byfesten sammen med Hillerød.nu. Hillerød Kræmmermarked nåede at eksistere i 35 år, og de frivillige foreninger, der før var med til at stable kræmmermarkedet på benene, er i år med til byfesten, fortæller Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events.

- Det har krævet en omstilling hos alle vores foreninger. Nu skal de tænke i byfest og ikke i kræmmermarked. På kræmmermarkedet vidste alle, hvad der skulle gøres, og derfor er der et arbejde i at sætte dem ind i de opgaver, der er ved byfesten, siger han.

Som noget nyt i år, vil der være kræmmermarked på Markedspladsen under navnet Hillerød Marked, hvor nogle af boderne vil gå igen fra Hillerød Kræmmermarked.

- Vi havde mange kræmmere, der var kede af, at der ikke var kræmmermarked længere. Så da vi fandt ud af, at vi kunne lave et marked på Markedspladsen, gik jeg ud og udvalgte enkelte kræmmere, som var meget populære på Hillerød Kræmmermarked, fortæller Stadechef for Hillerød Marked, Lise Schwarz.

Hillerød Marked vil bestå af cirka 35 forskellige boder fordelt på 300 facademeter, og boderne kommer til at sælge alt fra legetøj, tæpper og tøj til spegepølser og nødder.

- Vi har valgt boderne ud fra, at de ikke må sælge det samme. Der vil være noget til enhver smag, og det bliver ikke større end, at man lige kan gå hurtigt igennem, fortæller hun.

Alle kræmmerboderne har tidligere været på Hillerød Kræmmermarked, og de ser frem til at komme igen.

- Kræmmerne holder meget af at komme i Hillerød. Vi er kendte for at tage hånd om dem, og de har altid haft et godt salg i Hillerød, siger hun.

Lise Schwarz håber, at mange vil lægge vejen forbi Markedspladsen under Hillerød Slotssø Byfest.

- Hillerød Marked kommer forhåbentlig til at tiltrække dem, der plejede at komme på Hillerød Kræmmermarked. Og omvendt håber vi også, at de der ikke plejede at komme på kræmmermarkedet, vil komme forbi under byfesten. Når alt kommer til alt, handler det jo om, at vi gerne vil støtte op om de lokale foreninger. Det er en prøveballon, og så må vi se, hvad der sker, siger hun.

Arrangørerne gjorde sig mange erfaringer sidste år, og derfor glæder de sig meget til at komme igang, fortæller Carsten Larsen, formand for Hillerød Events.

- Markedet vil være en ny aktivitet til byfesten, som jeg tror vil gøre byfesten endnu bedre, og de der tidligere var på Hillerød Kræmmermarked, stiller med flere foreninger og endnu mere mandskab. Sidste år lærte vi meget, og derfor kan det kun blive endnu bedre i år, fortæller Carsten Larsen.