Byfest, sankt hans og koncerter på Posen er aflyst

- Vi har lige haft en telefonsnak her til morgen, og det betyder, at Slotssø byfesten bliver aflyst, Musik på Posen bliver aflyst, og sankt hans på Posen bliver aflyst, siger Carsten Larsen.

Aflysningerne kommer efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag aften forlængede forbuddet mod store forsamlinger frem til og med 31. august.

Hillerød Slotssø Byfest skulle have været afholdt den 28.-30. august i Hillerød centrum. Sankt hans fejres traditionelt med et stort arrangement på Posen den 23. juni, og Klub Frivillig og Klaverfabrikken skulle i samarbejde have gentaget succesen med Musik på Posen den 20. og 21. august. Her skulle Hush, Søren Huss og Folkeklubben havde spillet koncert.

- Det giver ingen mening at udskyde. Hele samfundet skal først i gang, og jeg tror på, at det tager lang tid, før samfundet kommer i gang igen. Det kan godt være, at vi får lov til at holde noget i efteråret, men det vil sidde i folk, at »jeg skal ikke derned med hundredevis af andre mennesker«, siger Carsten Larsen.