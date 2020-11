Både Gørløse og Skævinge har tidligere haft en skøjtebane. Nu kommer der også en på Torvet midt i Hillerød by - dog ikke med is men med miljørigtige plastikplader. Foto: Allan Nørregaard

Byer på stribe dropper skøjtebaner i frygt for corona, men ikke her

Aalborg, Roskilde, Frederiksberg og Københavns Kommune åbner i år ikke deres populære skøjtebaner. Man frygter, at de mange mennesker, der vil samles for at skøjte, vil forhøje risikolen for corona-smitte.

Carsten Larsen frygter ikke, at folk vil stimle sammen på Torvet og dermed risikere at smitte hinanden med corona.

- Vores skøjtebane er for det første ny, og derfor er der ikke den samme tradition, som der er i andre byer. Jeg er ikke så nervøs for, at flere hundrede stimler sammen, for det er første år, og vi skal først lære Hillerødborgerne, at der er den aktivitet på Torvet nu. Desuden vil der være folk fra Hillerød Events på pladsen, som vil guide og fortælle om, hvad man skal gøre og ikke gøre. Vi vil selvfølgelig bede folk om at holde afstand og tage de rigtige forbehold og bruge den sunde fornuft, siger Carsten Larsen.