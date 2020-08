Byens nye byggerier kan skabe nye åndehuller

Der kan godt være plads til grønt og åndehuller, selv om byen bliver tættere, mener borgmester Kirsten Jensen. Vi tog på byvandring midt i Hillerød for at høre om strategien om at bygge byen tættere.

»En mastodont«, kaldte kritikerne byggeriet bag Slotskroen, da ejendomsudvikleren Frederiksborggruppen tilbage i 2013 præsenterede projektet; et fem etagers højt byggeri, der skulle opføres på p-pladsen bag Jensens Bøfhus. På trods af massive protester fra naboer blev lokalplanforslaget, der banede vej for projektet, vedtaget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her