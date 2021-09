Byens legendariske spisested fejrer jubilæum

”Det er fordi, vi helt bevidst ikke har lavet så meget om på konceptet. Vi står for god kvalitet til lave priser, og så kan vi godt lide at flage med Dannebrog, fordi vi er et af de få spisesteder med danske klassikere, der er tilbage”.

Når Frank Jensen skal sætte ord på, hvad Skovgrillen er for et spisested, vælger han betegnelsen '80’er retro-grill'.

15 ton flæskesteg om året

Siden har Taxa Burgeren været i mange medier – blandt andet GO’ Aften Danmark på TV2.

”Vi får dagligt mails fra folk, der gerne vil prøve en Taxa Burger. Men der er egentlig ikke mere i det, end at jeg engang fandt på at lave en stor burger, og så har jeg bare holdt konkurrencen i gang i 15 år”.

Men Skovgrillen er vant til at håndtere kød i store mængder.

”Vi har et stort flow af varer. Vores flæskestegsburger er vores mest populær ret, og hvert år sælger vi 14-15 tons flæskesteg. Det er en del for så lille en grillbar,” siger Frank Jensen – og tilføjer, at der bag den oprindelige grillbar på 8x4 meter gemmer sig et storkøkken, hvor der produceres al den mad, der skal til for at mætte køen udenfor.