De underjordiske toiletter på Torvet er åbnet igen. Det har de faktisk været i to år, afslører Mette Kragh Faurholdt. Foto: Martin Warming

Byens bedst bevarede hemmelighed? Underjordiske toiletter er åbnet igen

Der er mange, der endnu ikke har opdaget, at toiletterne på Torvet er åbnet igen, fortæller citykoordinator

Hillerød - 04. august 2021 kl. 04:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er tilsyneladende en af byens bedst bevarede hemmeligheder, at man igen kan forrette sin nødtørft på de underjordiske toiletter på Torvet.

Der er i hvert fald mange, der endnu ikke har opdaget, at toiletterne er åbnet igen efter at have været igennem en større renovering.

Det fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"Der er rigtig mange af de omkringliggende cafeer, der fortæller mig, at folk render dem på dørene og vil låne deres toilet, fordi toiletterne på Torvet er lukkede. Men det er de ikke. De underjordiske toiletter på Torvet er åbnet igen, og det har de faktisk været i to år," afslører Mette Kragh Faurholdt.

Toiletterne på Torvet er åbne alle dage mellem klokken 7 og 22. Foto: Martin Warming

Vogn er til handicappede Hun kan ikke svare på, hvorfor der er så mange, der endnu ikke har opdaget, at de underjordiske toiletter er åbnet igen, men det kan have noget at gøre med den toiletvogn, der står ved nedgangen til det underjordiske herretoilet, at gøre, siger hun.

"Der blev sat en toiletvogn op, da de underjordiske toiletter blev renoveret, og den står der stadig, men det er et handicaptoilet. Det kan være, at folk automatisk tror, at de underjordiske toiletter stadig er lukkede, når de ser toiletvognen," siger hun.

Men toiletvognen er altså beregnet til handicappede, understreger Mette Kragh Faurholdt.

"Det er alt for mange, der bruger toiletvognen, og når der er så mange, der bruger den, så bliver den hurtigt lidt ulækker. Den er ikke beregnet til så stort et pres, så det er en anden god grund til at bruge de underjordiske toiletter - medmindre man altså er handicappet," siger hun.

Toiletvognen på Torvet er et handicaptoilet - og altså beregnet til handicappede, understreger Mette Kragh Faurholdt. Foto: Martin Warming

Vigtigt Mette Kragh Faurholdt glæder sig i øvrigt over, at kommunen har fået shinet de offentlige toiletter på Torvet op.

"Det er meget vigtigt for en handelsby som Hillerød, at både turister, kunder og borgere har mulighed for at komme på toilettet, hvis behovet pludselig opstår," siger hun.

Tilbage står så opgaven med at få spredt budskabet om, at de underjordiske toiletter på Torvet er åbnet igen. Nu har vi her på Hillerød Posten i hvert fald gjort vores til, at du ikke er i tvivl om, hvor du skal søge hen, hvis du befinder dig i området omkring Torvet og skal en tur på potten.

"Det er bare med at bruge de underjordiske toiletter. De er i hvert fald ikke blevet slidt specielt meget de sidste to år," siger citykoordinatoren.

Udover toiletterne på Torvet er der også offentlige toiletter ved Posen. Begge steder er der åbent mellem klokken 7 og 22. Derudover findes der også toiletter i Hillerød i SlotsArkaderne ved p-hus syd og Frederikstorv.

