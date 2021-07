Se billedserie Her ses Camilla Østergaard Albrecht og Allan Albrecht foran det gamle hønsehus, der er blevet bygget om til en bed & breakfast-hytte, som kan lejes via Airbnb. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Byboere satser på økologisk gårdeventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byboere satser på økologisk gårdeventyr

Allan Albrecht og Camilla Østergaard Albrecht har skiftet et hektisk byliv ud med et økologisk og bæredygtigt liv på landet.

Hillerød - 31. juli 2021 kl. 07:55 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Det er sommer. Vi er tilbage i 2019. Solen skinner, og Allan Albrecht har bevæget sig ud på en af sine mange landevejsture på sin sorte racercykel. Han rammer Markebækvej i Skævinge. Det er en af hans foretrukne ruter. Han har kørt der før. Mange gange. Men turen i dag bliver langt mere betydningsfuld end de forudgående.

For ved Markbækvej 2 opdager Allan et skilt. »Til salg« står der. Og den iagttagelse bliver startskuddet på Allan og hans kone, Camilla Østergaard Albrechts, nye liv.

Artiklen fortsætter under billedet.. Størstedelen af gårdcafeen består af genbrug. Mange af bordene er lavet af gamle loftsbrædder, baristamaskinen har en fortid hos en virksomhed, og de fleste stole er også købt brugt. Foto: Allan Nørregaard

Et hektisk liv i byen Allan og Camilla havde længe gået med tanken om, at de skulle væk fra deres hektiske liv i byen.

Tanken opstod allerede så småt tilbage i 2012, da Allan fik konstateret sclerose. Pludselig skulle han til at tænke nøje over, hvordan han levede, og hvad han spiste, hvis han skulle holde sygdommen nede. Det var i den forbindelse, han begyndte at interessere sig for økologi og rene råvarer.

- En læge ville sikkert sige, at man ikke kan sammenholde det, men jeg er ret sikker på, at min meget hektiske tilværelse var med til at trigge sygdommen, siger Allan Albrecht.

Parret boede på det tidspunkt i en villa på Roskildevej i Hillerød, og Allan var ikke den eneste, der kørte i højeste gear på arbejdet.

Hos Camilla, der er uddannet farmakonom, stod den på flere månedlige firmarejser.

- Jeg var nået til et punkt, hvor jeg rejste så meget, så jeg nogle gange vågnede om morgenen og ikke anede, hvilket land jeg befandt mig i, siger Camilla Østergaard Albrecht, hvorpå Allan tilføjer:

- Vi drømte begge to om at komme væk fra vores stressende jobs. Det var en af de største drivkræfter bag projektet.

Artiklen fortsætter under billedet.. I gårdcafeen kan man få kaffe brygget på kaffebønner fra Strandristeriet ved Kronborg i Helsingør. Man kan få hjemmelavet saft, sandwich, hjemmebagte boller, cookies, kage, øl, vin og meget andet - og det hele er økologisk. Foto: Allan Nørregaard

En lille gårdsanger Da Allan kom hjem fra sin cykeltur, fortalte han Camilla om »Til salg«-skiltet på Markebækvej. Parret tog sammen ud for at kigge på den 765 kvadratmeter store hvide gård med 2 hektar jord, og allerede ved første besøg, vidste parret, at det var det, de skulle.

- Vi havde lige snakket om at sætte vores hus på Roskildevej til salg, siger Allan Albrecht, hvorpå Camilla Østergaard Albrecht tilføjer:

- Vi havde været ude og kigge et par andre steder oppe nordpå, hvor standen var alt for dårlig. Men så fandt vi det her sted, og da vi kom herud og så gården, var vi ikke særlig meget i tvivl, siger Camilla Østergaard Albrecht, inden en lille gut i en af trætoppene stjæler al opmærksomheden.

- Prøv at hør, siger Allan Albrecht. Han kigger op, for at se, om han kan få øje på den lille lærke, der giver koncert over gårdspladsen fra en af gårdens trætoppe.

- Det var det, der skete, da vi var herude første gang. Lærken hang deroppe og sang, og da vi så var blevet enige om, at vi skulle købe gården, så døbte vi den »Lærkegården«, siger Allan og tilføjer, at de store træer rundt om grunden, hvor lærken holder til, var et stort plus, da parret var forbi gården første gang.

Træerne sørger nemlig for, at størstedelen af grunden ligger i læ, og det er godt. For parret har planer om, at Lærkegården skal være en økologisk og bæredygtig gård efter permakulturens principper, hvor målet er at dyrke grøntsager og andre fødevarer, som også er bæredygtige, når man ser på processen i sin helhed.

Artiklen fortsætter under billedet.. Camillas far, 81-årige Børge Østergaard, der er pensioneret arkitekt, har hjulpet med at sætte gården i stand. Foto: Allan Nørregaard

Café og bed & breakfast Siden parret købte »Lærkegården« i juli 2019, er der sket meget.

Gårdens hovedhus, hvor Camilla og Allan bor, er blevet renoveret. Det samme er gårdens gamle hønsehus, der er blevet forvandlet til en lille hyggelig bed & breakfast-hytte med navnet »Hønsehuset«.

Den gamle lade er blevet til en gårdcafé, der slog dørene op for et par uger siden, og parret har meget mere på tegnebrættet. For på sigt skal gårdens ene fløj forvandles til en festsal, som kan lejes ud til kurser eller festlige arrangementer. Garagen skal bygges om til en gårdbutik, hvor man kan købe økologiske og bæredygtige produkter der er dyrket på gården, og den sidste fløj skal muligvis bygges til en ekstra bed & breakfast-bolig.

- »Hønsehuset« er virkelig blevet en succes. Det har været fuldt booket her i juli, så vi overvejer, om den ene fløj skal bygges til et ekstra bed & breakfast, siger Camilla Østergaard Albrecht.

Camilla har sagt sit job op og passer gården og gårdcafeen på fuld tid.

Allan har stadig sit job i it-branchen ved siden af parrets gårdprojekt. Men på sigt er Allan og Camillas drøm, at de begge kan gå all in på projektet, og selvom det er hårdt arbejde, og at det i høj grad er »learning by doing«, når de selv sætter alt i stand fra bunden, fortryder parret ikke et eneste sekund, at de sprang ud i det.

- Det er ikke et spørgsmål om, om det her kommer til at køre eller ej, det er et spørgsmål om, hvordan det kommer til at køre, siger de to gårdejere fra Skævinge.

Gårdens bed & breakfast »Hønsehuset« kan lejes via Airbnb, og gårdcafeen, der serverer morgenmad, sandwich og brunch i weekenden, holder indtil videre åbent fra kl. 10 til 17 alle dage på nær mandag, hvor cafeen holder lukket.

På gården bor også to haner, 11 høns og fem kyllinger, og planen er, at hønseflokken skal ende på 30, hvilket er grænsen for, hvor mange høns man må have på en gård, der er på Lærkegårdens størrelse. Foto: Allan Nørregaard