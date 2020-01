Dorthe Tullach har været ejer af Vin Specialisten de sidste ni år, men den 1. februar overdrager hun ejerskabet til 34-årige Simon Ingerslev, der er uddannet sommelier og opvokset i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: By Dorthe stopper: Ny ejer vil have færre nips og flere delikatesser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

By Dorthe stopper: Ny ejer vil have færre nips og flere delikatesser

Efter ni år i Vin Specialisten i Slotsgade, har ejer Dorthe Tullach valgt at overdrage ejerskabet til en ny. I fremtiden vil butikken rumme flere specialiteter og mindre brugskunst.

Hillerød - 23. januar 2020 kl. 04:18 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vin Specialisten by Dorthe har ligget på den samme plads i Slotsgade siden 1974.

Butikken rummer the, kaffe, vin og specialiteter, som fylder den lille charmerende butik fra gulv til loft. Bag disken står Dorthe Tullach, der i folkemunde kaldes »By Dorthe«, for niende år i træk, men på lørdag vil hendes tid i butikken være et afsluttet kapitel.

Det er Simon Ingerslev, der har arbejdet i butikken i de sidste par år, som står klar til at overtage.

Hvor Dorthe Tullach var helt grøn i faget, da hun overtog butikken, er 34-årige Simon Ingerslev uddannet sommelier og har arbejdet i vinbranchen i 12 år. For ham er ejerskiftet en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg er vokset op i Hillerød , og jeg har altid haft en idé om, at jeg en dag ville starte min egen butik i byen og af en eller anden årsag, har jeg altid haft denne her butik i tankerne, siger Simon Ingerslev, der flyttede tilbage til sin hjemby for få år siden.

Det betyder meget for den nuværende ejer og for butikkens stamkunder, at det er et kendt ansigt, der fører butikken videre, fortæller Dorthe Tullach.

- Mange af mine kunder har været helt oprevet, når de har set skiltet om ejerskifte i vinduet, men så er de åndet lettet op, når de har hørt, at det er Simon, der skal overtage butikken, siger hun.

Overdragelsen har været i støbeskeen i et stykke tid, fortæller hun.

- Det passede Simon, at det blev nu. Og jeg kan også mærke på min krop, at det var på høje tid. Det er meget fysisk krævende at stå op i så mange timer og bære rundt på varer, siger hun.

Fuldender cirklen Dorthe Tullach mødte Simon Ingerslev for første gang, da hun netop havde overtaget butikken og han var i lære hos butikkens leverandør H.J Hansen.

- Det fuldender på en måde cirklen, at jeg mødte Simon, da jeg overtog butikken, og nu er det ham, der giver butikken en ny start. Jeg er meget tryg ved, at det er Simon, der overtager butikken. Han skal selvfølgelig gøre butikken til sin egen. Det er uden tvivl det, der skaber en personlig forretning, men det betyder meget for mig, at butikken fortsætter i samme ånd, siger Dorthe Tullach, der endnu ikke ved, hvad fremtiden bringer for hendes arbejdsliv.

- Det er både vemodigt og glædeligt at skulle sige farvel. Det har været utroligt lærerigt, og jeg har fået utrolig meget ros af mine kunder, siden jeg meldte ud, at jeg stopper. Men jeg bliver i byen, og jeg glæder mig til at kunne hilse på mine tidligere kunder på gaden, siger hun.

Mindre nips og mere vin Simon Ingerslev overtager butikken sammen med sin samarbejdspartner Tony Rønsgaard. De nye ejere vil sætte deres eget præg på butikken, men Simon Ingerslev understreger, at den store tebeholdning vil blive bevaret.

- Det store teudvalg er uden tvivl butikkens varemærke, så det kommer vi ikke til at ændre på. Der vil muligvis komme endnu mere te til, siger han.

Butikken skifter navn til »Vinbutikken - Hillerød« og træder dermed ud af kædesamarbejdet med Vin Specialisten. Det kommer til at betyde, at der vil være flere mindre leverandører til butikken, fortæller Simon Ingerslev.

- Vi vil have fokus på håndværket og historierne bag varerne. Og så er økologi også et stort fokusområde. Vi kommer også til at nørde lidt mere med vinen og tilbyde endnu flere specielle vine. Der vil være mindre nips, flere maddelikatesser og mere vin- og cocktailudstyr. Og så er det vigtigt for os at blive en del af lokalmiljøet, og vi håber at lave arrangementer og samarbejde med vores kollegaer i gågaden, siger han.

Dorte Tullach har sidste dag på lørdag, og hun skænker vin og siger farvel på fredag. Butikken holder lukket i uge 5 og åbner på ny lørdag den 1. februar.