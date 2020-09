Butikstyve stjal sushi og øreringe

Faxe Kondi, vodka og sushi! Det står på listen over ting, som unge piger stjæler, når de falder for fristelsen og ender med sigtelser for butikstyveri.

Fredag aften klokken 18.47 blev to piger på 15 og 16 år snuppet i butikstyveri i Bilka i Hillerød. Tidligere på eftermiddagen var en 13-årig pige blevet opdaget i at stjæle for 383 kroner - her var det bukser, øreringe og farver til vipper og bryn. Politiet har haft kontakt til forældrene, der kom for at hente pigerne.