To butikstyve blev tirsdag morgen taget på fersk gerning i henhodlsvis Rema og Meny. Modelfoto

Butikstyve stjal energidrik og portvin

En 17-årig ung mand fra Frederikssund blev tirsdag morgen ved 8-tiden taget for at have stjålet en energidrik i Rema 1000 på Milnersvej.