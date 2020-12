Butikstyve fik straksbøder

Onsdag formiddag klokken 11.18 stjal en 34-årig udenlandsk mand med ukendt adresse et par bukser i Bilka i Slotsarkaderne i Hillerød. Manden blev dog afsløret og politiet tilkaldt. Den 34-årige blev taget med til afhøring på politigården og blev løsladt efter at have betalt en straksbøde, oplyser Nordsjællands Politi. Onsdag eftermiddag klokken 17.15 blev en 31-årig udenlandsk mand med ukendt adresse taget for butikstyveri i forretningen New Yorker i Slotsgade. Den 31-årige blev taget med på politistationen, hvor han blev afhørt og efterfølgende modtog en straksbøde.