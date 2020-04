Butikstyv stjal fire sko til højre fod

De færreste ville vide, hvad de dog skulle stille op med fire højrefodssko. Ikke desto mindre var det, hvad to indbrudstyve løb afsted med tidligt mandag morgen. En nabo til butikken Shoegar på Slotsgade anmeldte indbruddet klokken 04.49, efter at der havde lydt et stort brag fra butikken, hvorefter to mænd var løbet fra stedet.