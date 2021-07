Butikstyv kom aldrig langt

Klokken 19.18 søndag anmeldte personalet fra Netto på Skansevej, at en mand i løbet af aftenen flere gange havde været inde i butikken, og at han under et af besøgene havde stjålet vin. En patrulje blev sendt mod butikken for at finde manden, men det viste sig på køreturen dertil at være unødvendigt. Kort efter kom der nemlig anmeldelse om, at en mand forsøgte at komme ind i flere biler på Shell-tanken på Københavnsvej, imens førerne tankede benzin, og en anden patrulje blev derfor sendt dertil.