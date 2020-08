En 39-butikstyv forsøgte at stikke af fra Bilka. Foto: Allan Nørregaard

Butikstyv i Bilka stak af: To medarbejdere fangede ham

En butikstyv forsøgte torsdag aften at stikke af fra Bilka, men to medarbejdere fra forretningen satte efter ham og fik samtidig tilkaldt politiet. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

En patrulje fik kontakt til de to medarbejdere og tyven, en 39-årig mand fra Liseleje, ved Søstien, hvor han blev anholdt og sigtet for butikstyveri og trusler på livet, idet han havde fremsagt trusler de to medarbejdere, som var løbet efter ham.