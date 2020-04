Se billedserie Der har været kæmpe opbakning, det har været så fantastisk og dybt rørende. Jeg har arbejdet fra klokken 4 til 19 hver dag, og det har været meget intenst, så at se den opbakning, det har trukket tårer hver gang, siger Dorthe Pondal Vexø, der har haft en meget travl påske i Chokolademageriet. Foto: Allan Nørregaard

Butiksejer rørt til tårer over opbakning

Hillerød - 16. april 2020 kl. 19:24 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken 2020 har trukket sved og tårer for indehaveren af Chokolademageriet, Dorthe Pondal Vexø. Hun stod med håret i postkassen, da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned kort før den højtid, der er altafgørende for hendes virksomhed.

- En normal påske i min branche, den står for 35-40 procent af hele årets omsætning. Den er virkelig vigtig, for de penge er man nødt til at have bare for at kunne være i drift og overleve. Det har været en gyser, siger hun.

Forudbestillinger blev aflyst og hun måtte minimere udgifterne. Hun kunne ikke kalde personalet på arbejde. Hvor de normalt har været 14 i påsken, så var de i år kun tre.

Men Dorthe Pondal Vexø er ikke typen, der giver op. Slet ikke.

Oveni at tilpasse bemanding og forholdsregler til den nye virkelighed, så måtte chokolademageren være kreativ. Hun fik lavet en online bestillingsseddel, og SuperBrugsen, der tilbød at hjælpe, havde en fysisk version liggende.

- Det var en helt basis bestillingsseddel, men det er jo endt i, at den simple metode har håndteret i hvert fald 600 bestillinger. Det har været en kæmpe succes, siger hun.

Som en del af pakken tilbød Chokolademageriet at bringe ud for at undgå tæt fysisk kontakt. Det benyttede flere sig af, men alligevel kunne man i Helsingørsgade støde på en kø til butikken så lang, at den ville have overtrådt forbuddet mod at forsamle sig, men de mange chokoladesultne kunder holdt dog god afstand.

- Der har været kæmpe opbakning, det har været så fantastisk og dybt rørende. Jeg har arbejdet fra klokken 4 til 19 hver dag, og det har været meget intenst, så at se den opbakning, det har trukket tårer hver gang. Det er løbet ned af kinderne. Det er fantastisk, og jeg er så glad, fortæller Dorthe Pondal Vexø.

Ovenpå den kæmpe omvæltning og aldeles travle påskeuge, er hun træt. Hun har dårligt nok set sin 11-årige datter, der ellers har været hjemsendt fra skole, den seneste måned og har derfor holdt butikken lukket tirsdag og onsdag.

Hun har heller ikke dannet sig et endeligt økonomisk overblik, men følelsen er god.

- Jeg er så træt, men jeg er fortrøstningsfuld, jeg har en fornemmelse af, at vi har været ret godt med, siger hun.

En af dem, der bidrog til Chokolademageriets påskeomsætning var den 52-årige social- og sundhedsassistent Kirsten Bjarup, der 2. påskedag cyklede ned til den ellers lukkede butik og fik handlet af bagdøren.

- Det var en påskegave til vores børn, vi syntes, de havde fortjent lidt ekstra. Jeg synes absolut, det er vigtigt at støtte lokalt, især en lille, selvstændig erhvervsdrivende. Der er ingen grund til at gå i Føtex og købe chokolade, når man kan få det her, sagde hun.