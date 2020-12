Henriette Rydiger Kyllesbeck er igen i år frivillig i 'Stop Spild Lokalt', hvor butikkerne donerer deres overskudsmad. Her ses hun med butikschef Thomas Schaldemose fra SuperBrugsen i Ullerød, hvor de med igen i år. Arkivfoto: Martin Warming

Butikkernes overskudsmad deles ud til trængte borgere

23. december sørger frivillige for, at butikkernes overskudsmad ikke går til spilde

Hillerød - 13. december 2020

For fjerde år i træk uddeler organisationen 'Stop Spild Lokalt' butikkernes overskudsmad ud den 23. december.

Det er adskillige lokale butikker, som er gået med til at donere deres varer til trængte borgere, i stedet for at madvarerne går til spilde hen over julens lukkedage.

"Vi regner med at komme op og hente over tre ton mad og dermed slå sidste års rekord på 3,3. ton," fortæller Henriette Rydiger Kyllesbeck, som er frivillig for organisationen og for fjerde år i træk er ansvarlig for at uddele mad til enlige og familier fra Hillerød, Allerød, Farum og omegn.

"Alt arbejdet op til og under uddelingen 23. december er baseret på frivillige, som ønsker at gøre en forskel både for mennesker, som ikke selv har råd til at købe mad, og for at reducere madspild generelt," siger hun.

Corona-restriktioner I år er uddelingen af mad dog en smule anderledes på grund af Covid-19. De frivillige skal overholde forsamlingsloftet på 10 personer og holde afstand, spritte af og bære værnemidler. De har indgået aftale med politimyndighederne om at have corona-vagter, der skal sørge for, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer i kø ad gangen.

De undlader også i år at offentliggøre det sted, de henter til, pakker i og uddeler fra.

Samtidig pakker og fordeler de som noget nyt mad til den enkelte år:

"Det er vi nødt til, da vi ikke kan tilbyde folk at gå rundt og vælge selv. Heldigvis har vi dog fået lov til at afholde uddelingen, og det er vi meget taknemmelige for," siger Henriette Rydiger Kyllesbeck.

Kontakt organisationen Hvis man ønsker at modtage mad, skal man kontakte 'Stop Spild Lokalt' i henholdsvis Hillerød, Allerød eller Farum via en privat besked. Så skriver de kontaktoplysninger ned og får et overblik over hvor mange, der ønsker hjælp. Tættere på uddelingsdagen får man udleveret et mødetidspunkt, hvor man skal møde op og hente sin pose. Man må ikke komme hverken for tidligt eller for sent.

Såfremt man ikke har mulighed for selv at komme eller sende nogen, er der mulighed for, at de frivillige kan komme forbi med maden, præcis som de plejer at gøre det.

"Det er vigtigt for os, at vi er tilgængelige for dem, som ønsker det," siger Henriette Rydiger Kyllesbeck.

Organisationen samarbejder med DGI Nordsjælland, Frivilligcenter Hillerød, DanContainer, som har sponsoreret en kølecontainer, og One2Move, Hillerød, og Oscar biludlejning, Hillerød, som stiller lastbiler til rådighed, så de frivillige kan hente og fragte maden fra butik til uddeling.

'Stop Spild Lokalt' har fornyet deres aftale med Coop om donation af butikkernes overskudsmad. I år har de også en aftale med Netto om at hente varer hos dem, og Aldi er også med. Derudover har nogle Rema1000-butikker også ønsket at deltage.

Disse butikker donerer overskudsmad: Superbrugsen Ullerød, Hillerød

Kvickly, Allerød



Kvickly, Farum

Superbrugsen, Lynge



Superbrugsen, Skævinge

Rema1000, Farum, Regimentsvej



Rema1000, Allerød

Rema1000, Hillerød, Skansevej



