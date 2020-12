Se billedserie Lørdag før juleaften betyder normalt mange mennesker i gågaderne, og sådan var det også dette år - trods corona. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Butikker: Corona betyder større og flere gaver under juletræet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker: Corona betyder større og flere gaver under juletræet

Hillerød - 21. december 2020 kl. 05:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Der er godt med folk i gågaderne den sidste lørdag inden juleaften. Foran SlotsArkaderne står en energisk fyr med en guitar og synger for de mange forbipasserende, der trasker forbi belæsset med bæreposer. Foran Imerco Home midt på Slotsgade er der kø for at komme ind, og kort derfra står folk også i kø ved pølsevognen. Shopping giver appetit, og corona giver appetit på større og flere julegaver.

Det mener flere butiksindehavere i hvert fald.

I Rodes i Slotsgade undskylder ejer Bent Rode, at han ser lidt træt ud. En dreng tager med store øjne en lavalampe ned fra en hylde, mens omkring 30 andre børn og voksne er i fuld gang med at se på rollespilsudstyr, robotter, legetøj, løbehjul og alt det andet, der findes i Rodes.

- Vi har haft et virkelig dejligt julesalg og et rigtig godt år - især på nettet, der har vi næsten ikke kunne følge med. Jeg oplever klart, at folk i år køber dyrere og flere julegaver. Måske skal bedsteforældene ikke være sammen med børnebørnene juleaften, og så får de lige en ekstra gave. Det er især gaver til aktiv leg, der sælger: Trickløbehjul, rollespilsudstyr, skadeboards. Den trend fra i sommer er fortsat. Det ser ud som om, at vi er på vej væk fra at sidde meget ved computeren - børnene skal udenfor, og det har de jo også være en hel del i år, siger Bent Rode.

Han har svært ved at vurdere, om der er kommet flere mennesker i butikken, efter at SlotsArkaderne, hvor legetøjsbutikken BR ligger, onsdag aften blev lukket som følge af de nye coronaretningslinier.

- Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, der har været masser af mennesker længe, siger han med et smil.

I nabobutikken Kop&Kande er der kø langt ned gennem butikken, og en kvinde, der får øje på den, udbryder:

- Hold da op, hvor er her mange mennesker.

Flere har åbenlyse julegaver i hænderne - stel, julepynt og bageartikler, men i køen står også en kvinde med en hvid opvaskebakke i plastik.

- Er det til en gave?, spørger ekspedienten, da hun kommer frem til kassen.

- Nej, den er bare til mig selv, griner kunden og betaler.

Butikchef Martin Iversen oplever ligesom Bent Rode, at kunderne køber flere og dyrere ting, men at de også i højere grad køber til sig selv i øjeblikket.

- Der er rigtig mange, der køber til sig selv i øjeblikket, og gerne vil bruge penge på selvforkælelse, og det skyldes nok corona, siger Martin Iversen.

Han har kaldt dobbelt så mange ansatte, som han plejer, på job denne lørdag.

- Vi har væsentligt flere kunder i butikken i december i år, især efter at SlotsArkaderne lukkede. Men igennem hele efteråret har her faktisk været mange mennesker. Der er mange, der siger, at de gerne vil støtte lokalt, så vi oplever ikke, at folk holder sig væk og kun køber på nettet. Men vi har også set, at mange flere end normalt reserverer varerne på nettet og henter dem her i butikken. Derfor har vi også udvidet åbningstiden, fortæller Martin Iversen.

Udover at der strømmer folk til butikken, køber kunderne også for højere beløb, siger Martin Iversen.

- Det gælder også vores firmasalg. Mange har opjusteret beløbet til årets julegave til de ansatte. Nogle begrunder det med, at de ikke har holdt julefrokost, så derfor får de ansatte lidt ekstra i julegave.

Butikken skal ligesom alle andre udvalgsvarebutikker den 25. december, og derfor har Martin Iversen allerede nu tyvstartet januarudsalget.

I Helsingørsgade strømmer musikken ud fra en lille højtaler foran Modesalonen Aroma. Inde i butikken er der gløgg i en gryde, som kunderne kan tage med ud og nyde på en af de små bænke i gaden.

- Det er jo om at holde dem i området, for så er der større chance for at de køber noget hos naboen, fortæller Susanne Sylvest, der sammen med Marianne Haugaard Henriksen har ejet Modesalonen Aroma i 15 år.

- Vi kan ikke klage. Hver gang Mette Frederiksen siger noget, så kan vi mærke det, men vi har heldigvis rigtig mange faste kunder, og vi er meget priviligerede på den måde, siger Susanne Sylvest.

Om der er kommet flere i butikken, siden SlotsArkaderne lukkede, ved hun ikke.

- Det er svært at svare på. Jeg synes, vi har haft en dejlig december, siger hun.

En ung kvinde står bøjet over en bakke med armbånd. Hun vælger nogle i forskellig farve og går hen for at betale.

- Her er en af stamkunderne, siger Susanne Sylvest og nikker mod kvinden, der smiler bag mundbindet.

- Jeg synes, Helsingørsgade i år er meget hyggeligere end den plejer. Der er gjort mere ud af den, og her er bare et federe miljø, siger kunden, og Susanne Sylvest nikker.

- Vi prøver jo virkelig at få lavet gaden til et latinerkvarter, og vi har gjort meget ud af at pynte sagden ekstra. Vi er gode til at holde sammen, siger Susanne Sylvest.

Hun kan godt mærke, at coronaen har indflydelse på kundernes indkøbsmønstre.

- Vi sælger anderledes ting, end vi plejer. Vi sælger meget håndsæbe og håndcreme og coronavenligt tøj. Vi sælger mange overdele og veste og meget hyggetøj. Behageligt tøj at have på, når man arbejder hjemme, og det vigtigste i den forbindelse er jo overdelen, for man kan jo sagtens have nogle afslappede bukser på og så en pæn overdel, når man arbejder og holder møder på computeren, siger Susanne Sylvest.

Butikkerne i gågaderne har åbent frem til og med den 23. december, hvorefter de lukker ned til den 3. januar. I Slotsarkaderne holder Bilka, Kiosk Bien, Matas, Julie Sandlau, Idé Nyt og H&M ligeledes åbent til og med lillejuleaften. Centrets øvrige butikker lukket.