Butik har skiftet navn og koncept

Den gode smag er stadig i fokus, men konceptet er justeret, og lokalet er lavet om. Martin Alexander Ebbesen, som i slutningen af 2019 åbnede Mountain Bean Kaffebar i Slotsgade, har ændret konceptet for sin butik, der samtidig har skiftet navn til Slotsgade Delikatesser.

”Idéen er, at du her skal kunne finde inspiration til små og store værts- og værtindegaver, og ikke mindst når du ønsker at forkæle dig selv i hverdagen. Vi har stadig god kaffe to go, og måske laver vi på sigt igen lidt siddepladser i en del af butikken, men først og fremmest er vi nu en delikatesseforretning med varer fra den høje ende af kvalitetsskalaen,” siger Martin Alexander Ebbesen.