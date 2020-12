Artiklen: Burhan G lader julefreden sænke sig over Royal Stage

Det venter en koncertoplevelse af de større, når Det Store Juleshow med Burhan G og Danmarks Underholdningsorkester lader julefreden sænke sig over Hillerød den 10. december.

”Julemusik har altid haft en helt særlig plads i mit hjerte. Lige siden jeg som dreng sang julesange med Københavns Drengekor i Domkirken, har jeg savnet at synge julemusik. Så det er en kæmpe drengedrøm, der går i opfyldelse, nu hvor jeg igen får lov at synge både ’Tinka’ og en masse andre af mine yndlingsjulesange til julekoncerterne. Og det gør det kun endnu større, at det bliver med Danmarks bedste symfoniorkester”, lyder det fra Burhan G.

Han indtager Royal Stage sammen med det 30 mand store Danmarks Underholdningsorkester den 10. december.

Her venter der publikum en mindeværdig aften med en fortryllende julestemning med sangene fra Burhan G’s julealbum ’Et barn Af Jul’ samt nyfortolkninger af gamle juleklassikere, og selvfølgelig venter der også et genhør med nogle af Burhan G’s allerstørste hit som ’Jeg’ i live’, ’Din for Evigt’ og ’Kalder mig Hjem’.

Billetter købes på royalstage.dk.