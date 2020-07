Burgerrestaurant udsat for indbrud

Torsdag eftermiddag klokken 17.49 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra burgerrestauranten Halifax på Torvet i Hillerød. Her oplyste restauranten, at de havde været udsat for indbrud mellem onsdag aften klokken 22 og torsdag formiddag klokken 10. Her havde en eller flere ukendte gerningsmænd opbrudt en kælderdør og blandt andet stjålet en mindre mængde kontanter.