Send til din ven. X Artiklen: Brugsuddeler efter voldsom brand: - Vi slap nådigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugsuddeler efter voldsom brand: - Vi slap nådigt

Et kontor i SuperBrugsen i Ullerød blev søndag raseret af en voldsom brand, der heldigvis ikke nåede at sprede sig til resten af butikken

Hillerød - 26. januar 2021 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Thomas Schaldemose, der er brugsuddeler i SuperBrugsen i Ullerød, havde selvfølgelig helst været helt foruden branden i søndags, men han glæder sig alligevel over, at det ikke gik værre, end det gjorde.

Butikken kunne åbne igen som normalt mandag morgen, og der var heldigvis ingen, der kom til skade i forbindelse med den voldsomme brand, der blev opdaget af en medarbejder søndag omkring klokken 15.40.

"Der var jo heldigvis folk på arbejde, da branden opstod. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor galt det kunne være gået, hvis branden ikke var blevet opdaget i tide," siger Thomas Schaldemose.

Branden opstod på et kontor, der ligger bagest i butikken ved lageret i stueetagen. Ifølge Thomas Schaldemose opdagede medarbejderen branden, da han kunne høre noget 'knitre' inde på kontoret.

"Han gik så ind på kontoret og kunne se, at der var nogle gnister, der sprang frem og tilbage. Han skyndte sig at hente noget vand, men selv om han kun var væk i et kort øjeblik, så havde ilden fået fat, da han kom tilbage," fortæller Thomas Schaldemose.

Medarbejderen kunne godt se, at han ikke selv kunne slukke branden, og han trykkede derfor på brandalarmen, der - udover at alarmere medarbejdere og kunder i butikken - også sender en alarm direkte til brandvæsenet.

"Brandvæsenet var heldigvis fremme i løbet af ganske kort tid, og de har bare været supergode og professionelle hele vejen igennem," lyder det fra brugsuddeleren.

Medarbejderne fik hurtig evakueret butikken, og alle var ude og i sikkerhed, da brandvæsenet og politiet nåede frem.

Kortslutning Der er endnu ikke helt klarhed over, hvordan branden startede.

"Vi ved det ikke 100 procent endnu, men der er formentlig tale om en kortslutning af en eller anden art, men det skal eksperter selvfølgelig have undersøgt nærmere," siger Thomas Schaldemose.

Brandvæsenet fik hurtigt styr på branden, så den ikke spredte sig til hverken butikken eller lageret. Til gengæld er kontoret, hvor branden opstod, totalt udbrændt, og varerne på lageret har formentlig også taget skade af den kraftige røgudvikling fra branden.

"Man kunne ikke se en hånd for sig på lageret på grund af røgen, og nu skal eksperter, der har forstand på den slags, vurdere hvor mange af varerne på lageret, der skal kasseres. Men det drejer sig formentlig om de fleste varer, for selv om de ikke har taget direkte skade, så lugter de af røg," fortæller Thomas Schaldemose, der selv fik besked om branden, da medarbejderen, der opdagede den, ringede til ham søndag eftermiddag.

"Vi har faktisk haft en brand i en frituregryde en gang. Dengang blev der smidt et tæppe henover gryden, og så var branden slukket. Da medarbejderen ringede i søndags, troede jeg først, at det var frituregryden, den var gal med igen, men da han så sagde, at det var inde på kontoret, så vidste jeg jo godt, at det var noget skidt, og jeg skyndte mig herned så hurtigt, jeg kunne," siger han.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Video brand Ullerød Superbrugs her i stedet

Ros til naboerne Udover lidt røglugt i butikken har kunderne ikke mærket det store til branden.

"Vi måtte selvfølgelig holde butikken lukket resten af søndagen, men vi kunne åbne som normalt igen allerede mandag morgen. Vores tankanlæg har været lukket fra søndag eftermiddag til mandag middag, da en af styreenhederne til anlægget sad inde på kontoret, hvor det brændte, men det er også blevet lavet, så man kan tanke igen," siger Thomas Schaldemose, der har stor ros til medarbejderne for den måde, de håndterede situationen på.

"Medarbejderne har simpelthen klaret det så godt, og der er også stort cardeau til naboerne. Der var en af naboerne, der sørgede for, at medarbejderne kunne komme ind og få varmen. Mange af dem stod jo ude i kulden i deres arbejdstøj og t-shirts. Det er jeg bare så glad for. Det er godt naboskab," siger han.

"Vi slap nådigt. Hvis branden havde nået butikken, havde vi måske skullet kassere alle varerne og have holdt lukket i flere uger. Jeg er bare så glad for, at der ikke var nogle, der kom til skade," slutter brugsuddeleren.

relaterede artikler

Brand i Brugsbutik 24. januar 2021 kl. 16:35