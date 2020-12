Broen i Hillerød får 50.000 kroner til kickstart

"Vi er meget glade for at have modtaget den flotte donation fra Poul Erik Bech Fonden, så vi kan få den nye Broen Hillerød afdeling op at køre. Via støtte til fritidstilbud kan vi medvirke til at skabe livsglæde og vigtige relationer for de udsatte børn og unge," udtaler formand i Broen Hillerød Charlotte Glusing i en pressemeddelelse fra Poul Erik Bech Fonden.