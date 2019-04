Se billedserie Der bliver bedre plads til store maskiner og robotter, når CC Plast udvider på Bragesvej. Foto: Allan Nørregaard

Brødre har succes med plast

Hillerød - 30. april 2019

Bag CC Plasts lokaler på Bragesvej i Hillerød er der gravet ud til en udvidelse af virksomheden, og i juni forventer virksomheden at sætte spaden i jorden og påbegynde byggeriet af en omkring 1000 kvadratmeter stor udvidelse af fabrikken. Udvidelsen ventes at koste mellem 13 og 14 millioner kroner.

- Det vil betyde, at vi kan samle vores produktion fremfor at have den på to adresser, som vi har i dag, siger Bo Nyhegn, CEO i CC Plast og plastingeniør, og fortsætter:

- De lokaler, vi har på Industrivænget er fra 1969 og utidssvarende. I de nye lokaler vil vi få højere til loftet, så vi kan få bedre plads til de maskiner og robotter, som er nødvendige for vores produktion.

Samtidig håber brødreparret Bo Nyhegn og Jes Nyhegn, som er tredjegenerationsledere af den familieejede virksomhed, også, at de nye lokaler vil skabe et endnu bedre arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere.

- De 20 medarbejdere, vi har, er virkelig dygtige og rigtig gode. Vi er enormt glade for vores medarbejdere, fordi de er meget fleksible og tager meget stort ansvar for deres arbejde. Men vi er i en branche, hvor det er svært at tiltrække arbejdskraft, fordi der blandt andet er meget få værktøjsmagere, og derfor er det vigtigt, at vi også er en attraktiv arbejdsplads, siger Jes Nyhegn, Teknisk chef i CC Plast, som selv er værktøjsmager og tilføjer, at virksomheden gerne modtager ansøgninger fra faglærte.

Hos CC Plast, som sprøjtestøber plast, betyder udvidelsen af fabrikken også nye muligheder.

- Vi kommer til at kunne tage nogle andre kunder, som skal have produceret større emner. Det har vi været forhindret i tidligere, fordi vi har haft begrænset lagerplads, siger Jes Nyhegn.

Samtidig ansatte virksomheden for nylig en kvalitetschef, som sikrer, at de lever op til moderne krav om styring og kontrol.

CC Plast er grundlagt af brødreparrets morfar i 1947, og i 1965 overtog brødrenes forældre virksomheden. I 1969 flyttede CC Plast til Hillerød.

- Vi var en af de første virksomheder i Industrivænget, som var ved at blive bygget dengang, fortæller Bo Nyhegn.

Først for 10 år siden købte Jes og Bo Nyhegn lokalerne på Bragesvej, som nu skal udvides. Og for at sikre, at virksomheden fortsætter i den rigtige retning, har CC Plast også fået et advisory board.

- Vi er kommet op i en størrelse, hvor vi ikke længere bare er en lille familiebiks. Derfor er det naturligt, at vi får nogle, som vi kan sparre med, og som kan udfordre os, siger Jes Nyhegn.

CC Plast forventer, at udvidelsen af fabrikken på Bragesvej vil stå færdig i begyndelsen af 2020.