Brødeskov holder fodboldskole

"Det bliver en fantastisk uge med fokus på en masse fodbold, sjov, leg og godt humør. Klubben glæder sig til igen i år at tage imod fodboldglade børn og unge, som kan se frem til en lærerig uge med mere end 25 timers træning," skriver Brødeskov Idrætsforening i en pressemeddelelse.

Fodboldskolen er for både begyndere og erfarne spillere, der alle har en rigtig god chance for at få gode holdkammerater, venner og dedikerede trænere.