Brdr. Dan Biler åbner 1.500 kvadratmeter bilhus i Hillerød

Brdr. Dan Biler har åbnet endnu en afdeling i Hillerød

Hillerød - 15. november 2020 kl. 15:39 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Brdr. Dan Biler har åbnet dørene for deres nye 1.500 kvadratmeter store bilhus i Hillerød.

Brdr. Dan Biler, som er grundlagt af brødrene Branislav og Lazar med efternavnet Dan, overtog i december 2019 Bilhuset Engmark, som ligger på Industrivænget 20 - og siden er det gået så godt, at Brdr. Dan Biler nu også åbner på adressen Vølundsvej 2 i Hillerød - lidt nede ad vejen.

"Efter vi overtog Engmark i december, har vi oplevet stor vækst. Det har været meget positivt for os. Vi havde så travlt og så stor en omsætningsstigning, at vi ikke kunne være i Engmark-bygningen og var nødt til at finde en bygning mere. Så nu har vi udvidet med Vølundsvej 2, og vi har udvidet vores værksted fra fire til 14 lifte, så alle kan komme til," siger direktør Branislav.

Åbnede først i Hundested Brødrene Dan grundlagde deres virksomhed i 2006, og de åbnede deres første, store bilhus i 2015 i Hundested. I dag har virksomheden, som sælger brugte biler især af tyske mærker som BMW, Audi og Volkswagen, flere end 20 ansatte.

De ønskede at åbne en afdeling i Hillerød, fordi det er en rigtig bilby og for at komme tættere på kunderne:

"Vores kunder er fordelt i hele landet, og Hillerød har en praktisk placering midt i Nordsjælland, så for eksempel kunder i København eller Hellerup kan komme hurtigere hertil," siger Branislav.

Det 1.500 kvadratmeter store bilhus på Vølundsvej indeholder både 650 kvadratmeter salgslokale og klargøringsfaciliteter, og brødrene glæder sig til at vise deres nye lokaler frem.

Ingen coronakrise Bilhusene åbnede sidst i oktober, men venter på grund af coronarestriktionerne med åbningsfesten. Coronakrisen har dog ikke sat en stopper for virksomhedens vækst, fortæller direktøren:

"Det er kun gået fremad med vores koncept med at sælge en-tre år gamle premiumbiler. Vi har ganske enkelt et koncept, der holder, og det er den vigtigste grund til, at vi har oplevet fremgang under krisen".

De sidste 11 år har Volvo Danmark haft domicil på Vølundsvej 2. De flyttede, da de blev opkøbt af Autohuset Vestergaard, og de er nu flyttet sammen med Opel i bilhuset på Rønnekrogen 1 i Hillerød.

Glade for placering Brødrene Dan faldt både for, at der er rigeligt udstillingsplads og et stort værksted på Vølundsvej 2:

"Vi er rigtig glade for vores nye placering," siger Branislav. Brdr. Dan Biler servicerer og reparerer alle bilmærker på deres værksteder og er med i værkstedskæden Magneti Marelli Checkstar.

Brdr. Dan Biler vil fortsat have deres bilhus i Hundested - og vil blive ved med at ekspandere, efterhånden som de får flere og flere kunder fra Jylland, Fyn og resten af Sjælland, oplyser virksomheden.