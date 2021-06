Se billedserie Palle Erik Holgersen (til venstre) og Søren Viggo Ovesen er en del af det cirka 10 mand store hold, der bemander HSE-bilen. Foto: Magnus Eg Møller

Brandvæsnet opgraderer garagen

Hillerød - 26. juni 2021 kl. 08:03 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Når det virkelig brænder på, og Hillerøds brandfolk rykker ud med blå blink og sirener, skal det gå stærkt. Tiden er altafgørende, når en brand skal slukkes, eller en fastklemt skal klippes fri og reddes ud af en forulykket bil. Nu har brandvæsnet i Hillerød fået en ny bil i garagen på Heimdalsvej - en såkaldt hurtig slukningsenhed, HSE, der 24 timer i døgnet er klar til at rykke ud på mindre end et minut.

HSE-bilen har udstyr til at klare det meste. Er opgaverne omfattende, er resten af brandfolkene klar til at rykke ud med de andre køretøjer indenfor fem minutter, men de mindre opgaver som eksempelvis bilbrande kan HSE-bilen klare alene.

- Bilen er lavet til at stoppe udviklingen og tage branden i opstartsfasen. Den er spydspidsen, der skal knække kurven, så ilden ikke breder sig. Minutter er afgørende, så det er vigtigt, vi er klar til hurtigt at komme afsted, og jo flere effektive processer, jo bedre. Det er også derfor, vi sover med strømper på, når vi er på vagt, fortæller Søren Viggo Ovesen, der er viceberedskabsinspektør i Frederiksborg Brand og Redning.

- Og vi er stolte af igen at have teknologisk tidssvarende udstyr. Den gamle bil var fin, og den gjorde det godt, men teknologisk var den begyndt at halte efter, fortsætter han.

Toys for boys Den nye HSE-vogn er fremstillet i Østrig og er tætpakket med det nyeste indenfor både brandslukning og frigørelse. Bilen har blandt andet hjertestarter, skumslukker, tang, saks og skæreslukker, der kan skære sig igennem næsten alle materialer og slukke en brand på den anden side gennem et lille hul - og selvfølgelig en god, gammeldags økse.

Bilens inventar er nøje placeret, så vægtfordelingen er i orden, og udstyret er let at komme til, og der har - i modsætning til brandstationens tidligere HSE-bil, der blev anskaffet i 2012, været et stort fokus på brandfolkenes arbejdsmiljø, da bilen blev designet. Der er blandt andet kommet en lillebitte vask med vand og sæbe, så brandfolkene kan vaske sundhedsskadeligt sod af hænderne, og alle kasser har fået et mærkat, der fortæller, hvor meget de vejer, så brandfolkene kan undgå at lave uhensigtsmæssige løft.

- Der er kommet et større fokus på at passe på os, fortæller beredskabsassistent Palle Erik Holgersen, og Søren Viggo Ovesen supplerer:

- Der er brugt penge på, at vi kan yde den bedst mulige hjælp så hurtigt som muligt. Det er ingen hemmelighed, at vi er godt kørende her på stationen, og vi har noget godt udstyr. Vi er også bare en flok drenge, så vi kan jo godt lide de nye værktøjer. Det er sådan lidt 'toys for boys', men det er i ramme alvor. Der er intet af det, der er for sjov, siger Søren Viggo Ovesen.

Områdets eneste skæreslukker Med den nye tilføjelse til garagen har brandvæsnet de bedste forudsætninger for at yde den nødvendige hjælp, og det er ikke kun Hillerøds borgere, der får glæde af den, hvis uheldet er ude. Frederiksborg Brand og Redning har flere afdelinger, der hver især har særlige værktøjer og køretøjer, der kan løse forskellige opgaver, så hvis en nabokommune eksempelvis får brug for en skæreslukker, er det HSE-vognen fra Hillerød, der rykker ud. Det er nemlig den eneste skæreslukker i hele beredskabet, og det er et ret godt værktøj, når ilden er løs.

- Vi havde også en skæreslukker i den gamle bil, men den nye bruger mindre vand, hvilket betyder, at vi kan slukke i længere tid - og vand skader jo også, så det er om at bruge så lidt som muligt, siger Søren Viggo Ovesen, og Palle Erik Holgersen tilføjer:

- Og det er forsikringsselskaberne også glade for. Når vi ikke bruger lige så meget vand, slipper de måske for at skulle betale erstatning.