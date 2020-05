Brand på byggeplads var formentlig påsat

Nordsjællands Politi arbejder nu ud fra en teori om, at en brand i et nybyggeri på Vibekevej var påsat. Det var klokken 16.32 søndag, at politi og brandvæsen rykkede ud til branden, som var opstået i en ikke-færdigbygget ejendom på Vibekevej. Tyve minutter senere havde brandvæsnet ilden under kontrol, men to arnesteder, hvor der sandsynligvis er blevet brugt brandbar væske, giver politiet anledning til at tro, at branden var påsat. Desuden havde et vidne set tre drenge løbe fra stedet, oplyser politiet, som fortsat efterforsker sagen.