Branden opstod på et af forretningens kontorer. Foto: Presse-fotos.dk

Brand i Brugsbutik: Politiet løfter sløret for brandårsag

Ifølge vagtchefen ved Nordsjællands Politi var årsagen til branden sandsynligvis en kortslutning i nogle batteri-opladere på et kontor i forretningen.

- Ilden spredte sig lidt til 1. sal, men aldrig til butikken. Vores undersøgelser peger på, at der ikke er noget mistænkeligt ved branden, men at der er tale om en helt almindelig kortslutning. Og de har fået grønt lys til at åbne butikken igen mandag morgen, sagde vagtchefen søndag aften.