Bossen bliver hyldet i Støberihallen

Det er ikke til at se, at han har rundet de 71 år, når Bruce Springsteen giver den gas til sine koncerter. Hans musikalske bagkatalog består af stribevis af klassikere, og hans enorme energi og karisma har sikret ham en kæmpe fanbase, der spænder over flere generationer.

Blandt Springsteens beundrere er Michael Christensen, Jesper Gruschy, Michael Pagaard, Allan Franch, Jeppe Houborg og Jesper Daus, der tilsammen udgør tribute-bandet, The Boss, der, som navnet antyder, er en hyldest til rocklegenden fra New Jersey. Gruppen turnerer land og rige rundt, og den 29. maj klokken 20 kan de seks fyre opleves i Støberihallen på Nordstensvej 1 i Hillerød.

The Boss lover, at koncerten kommer godt ud over scenekanten. Og med sådan et løfte er det jo nærmest som om, at Bruce Springsteen er der selv.