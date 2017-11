Se billedserie På fredag kommer de bornholmske delikatesser til Hillerød. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bornholmerne kommer til byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bornholmerne kommer til byen

Hillerød - 23. november 2017 kl. 14:39 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste 26 år har bornholmerfærgen M/F Povl Anker hvert år til jul sejlet fra Rønne lastet som et flydende julemarked med alt godt fra Solskinssøen ombord. Færgen har lagt til i København og Køge, så man kunne opleve bornholmske delikatesser og kunsthåndværk uden at skulle rejse over Østersøen.

Juleskibet sejlede for sidste gang i 2016. Men det er stadig muligt at få et skud Bornholm op til jul - hvis man tager til Hillerød, for den kommende weekend ligger Bornholm i Hillerød.

I hvert fald rykker en del af øen i Østersøen på i morgen og på lørdag til Nordsjælland under overskriften »Bornholm kommer til Hillerød«. Her vil omkring 30 kunsthåndværkere og fødevareproducenter samt Destination Bornholm præsentere et udsnit af den efterhånden store palette af bornholmske specialiteter og ferieattraktioner.

Og dét er ikke nogen tilfældighed at det sker i FrederiksborgCentret i Hillerød. 54 procent af de danske feriegæster på Bornholm kommer fra Nordsjælland og København, og nu er der mulighed for et lille flash back til ferien - og måske kan man finde nogle julegaver på julemarkedet.

Bornholm kommer til Hillerød i morgen den 23. november klokken 13 til 20 og lørdag den 25. november klokken 9-16. Entre 40 kroner, familiebillet (2 voksne og op til 3 børn under 16 år) 100 kroner.