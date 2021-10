Kirsten Jensen håber at blive genvalgt til borgmester i Hillerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Borgmesterkandidat er glad i sin have og ville ønske, at hun var kodeknækker

Hillerød - 06. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de ni partier, der indtil videre stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Kirsten Jensen, spidskandidat Socialdemokratiet Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg vil gerne genvælges som borgmester, fordi børn, unge, voksne og ældre har brug for gode dagtilbud, skoler, uddannelser, arbejdspladser - og støtte i løbet af livet eller hele livet. Vi skal vise hinanden omsorg. Ældre skal vide, at hjælpen er der. Jeg vil fortsætte arbejdet med at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo, vokse op, uddanne sig og arbejde - og handle. Hillerød skal være en bæredygtig og klimaansvarlig kommune. Jeg vil tage medansvar for kommunens udvikling og et samarbejdende byråd. Omsorg og ansvar er nøgleord for mig.

Hvad kan du bedst lide at bruge din fritid på? Jeg er glad i min have, hvor jeg og planterne til tider taler om, hvem der skal bestemme. Det er afslappende at luge ukrudt, grave med spade eller hænderne, at så frø - og håbe - eller sætte nye planter og glæde sig over dem. Planter vil have gode betingelser og passes godt. Haven er et godt sted at tænke over den fine og skrøbelig balance i naturen, som vi mennesker har et meget stort ansvar for bliver styrket.

Kirsten Jensen Alder: 60

By: Hillerød

Familie: mand, to voksne børn, kat

Job: Borgmester

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Jeg kunne svare min cykel, når jeg bevæger mig rundt, for så kunne jeg skrive om alle de skønne steder, jeg ser i kommunen. Men ellers må det blive Slotssøen. Jeg kan godt lide at være ved vand, og den indflydelse søer har på oplevelsen af landskabet. Netop ved vores Slotssø kan man opleve by, mennesker, barokhave og en mere naturlig have, når man går videre ind i slotshaven. Tænk at et så lille et sted har så meget eventyr.

Hvad er du virkelig dårlig til? Jeg er ret dårlig til ikke at lave noget, men tror altid, at det får jeg nok tid til i næste weekend eller næste ferie.

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Her er det ikke til at nævne en bestemt person, men jeg kan nævne et menneskesyn: Dem der gerne vil skabe et bedre liv sammen med andre. Nogen nævnt, men ingen glemt: Det kan være til spejder, i kunstforeningen, i fodboldklubben, i skolebestyrelsen, i udsatterådet, i patientforeningen, i nationalpark-partnerskab eller i... ja, føj selv den forening til, du sætter højt, og føj din tak til dem, der hjælper andre.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Så ville jeg være kodeknækker og knække koden, så alle børn vokser op i tryghed, med nysgerrighed og begejstring og uden angst for deres egen plads i fællesskabet eller angst for kloden og klimaet. Her skal koden også knækkes for løsninger, og det skal gå hurtigt. Vi skal bakke de unge op. De skal være sikre på, at vi andre forstår, hvor vigtigt, det er for dem og for os.

Kirsten Jensen er glad i sin have og synes, at det er afslappende at luge ukrudt. Foto: Allan Nørregaard

