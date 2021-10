Klaus Markussen er borgmesterkandidat for Venstre i Hillerød. Foto: Jan F. stephan

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterkandidat beundrer grisehandlerens kone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesterkandidat beundrer grisehandlerens kone

Hillerød - 13. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de 11 partier og lister, der stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Læs også: Enhedslistens spidskandidat elsker Hillerød og er et kvaj til at file en kædesav

Klaus Markussen, spidskandidat Venstre Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg vil påtage mig ansvaret som borgmester at levere ordentlig service til dig og kommunens andre borgere og virksomheder. Og Venstre vil sikre, at vi kan udvikle vores kommune på en måde, så det ikke går ud over servicen for os, som bor her i forvejen. Venstres politik er fremadrettet, realistisk og positiv. Den betyder moderne lokale skoler og kvalitet i vores børns pasningstilbud. Vi vil en forbedret ældreservice, hvor kerneværdierne er mere omsorg og mere frit valg og medbestemmelse. Og så betyder Venstres politik, at det skal blive bedre og lettere at drive virksomhed her i vores kommune.

Hvad kan du bedst lide at bruge din fritid på? Mine børn er efterhånden store og er i gang med ungdomsuddannelser. Men jeg nyder, når familien er samlet. Jeg nyder at lave mad - og gerne noget der tager tid. Jeg holder meget af naturen, og jeg både fisker og går på jagt. Det giver fantastiske oplevelser og ro til eftertanke. Når vejret tillader det, nyder jeg også at køre på min motorcykel. Det giver mig en følelse af frihed og nærhed at køre rundt i vores smukke natur.

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Jeg er født og opvokset i vores kommune, og det er umuligt at udpege et enkelt yndlingssted. Jeg har boet i et lokalsamfund (Alsønderup). Nu bor jeg centralt i Hillerød. Det gode ved vores kommune er, at vi har alt at byde på. Pulserende byliv, kultur, historie, smukke grønne områder i vores bymidte, levende aktive lokalsamfund og natur, som ikke findes smukkere. Vi er tæt ved strand og hav. Derudover er vi tæt på København og alle de muligheder, det giver.

Hvad er du virkelig dårlig til? Jeg har det svært med blokpolitik. Det giver ganske enkelt dårligere beslutninger. Det så vi især i sidste byrådsperiode. Derfor er det vigtigt for Venstre, at vi formidler et bredt samarbejdende byråd. På det personlige plan er jeg opmærksom på, at jeg kan være utålmodig. Jeg vil gerne opnå resultater. Nogle gange skal jeg lige minde mig selv om, at i politik tager det ofte tid, før resultaterne kommer.

Klaus Markussen Alder: 46 år

By: Hillerød

Familie: Gift og far til to piger på 17 år

Job: Jeg arbejder med datadrevne analyser

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Det er nok grisehandler Oluf Larsens kone, Katrine Larsen, fra Matador. Katrine rummer en bundsolid blanding af bestemthed, af tolerance og af forståelse for andres situation. Det er egenskaber, der er vigtige - også i politik - og som jeg værdsætter. Og så minder Katrine mig meget om både min mormor og min oldemor, som begge var stærke kvinder, jeg priser mig lykkelig over, jeg har haft en nær relation til.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Mit engagement i politik er drevet af en tro på de smukkeste idealer i vores samfund, nemlig frihed, frisind og fællesskab. Det er de idealer, jeg har arbejdet for, lige siden jeg begyndte at interessere mig for politik som ganske ung og meldte mig ind i VU. Og det er de samme idealer, som jeg vil arbejde for som borgmester, hvis du stemmer på Venstre den 16. november.

Klaus Markussen nyder at køre en tur på sin motorcykel, når han har fri. Foto: Jan F. Stephan

relaterede artikler

Morten vil i byrådet og være med til at gøre en forskel 11. oktober 2021 kl. 18:00

Borgmesterkandidat er glad i sin have og ville ønske, at hun var kodeknækker 06. oktober 2021 kl. 18:00