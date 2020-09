Retten i Hillerød fandt ikke grundlag for at give påbud til borgmester Kirsten Jensen (S).Foto: Allan Nørregaard

Borgmester vinder retssag

Hillerød - 04. september 2020 kl. 10:18 Af Anna Törnqvist Jensen

Der bliver ikke givet påbud til borgmester Kirsten Jensen (S) eller direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune, Lisbeth Rindom. Det står klart, efter Retten i Hillerød har truffet afgørelse i en sag, hvor en sagsøger ville have pålagt Kirsten Jensen og Lisbeth Rindom at slette oplysninger i en sag.

Sagsøgeren havde sagsøgt borgmesteren og direktøren personligt, og af en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis har fået i sagen, fremgår det ikke, hvem der har sagsøgt Kirsten Jensen og Lisbeth Rindom. Tilsyneladende drejer sagen sig om en advokat, som er utilfreds med at blive nævnt i forbindelse med en klient, som advokaten tidligere har bistået. Advokaten henvendte sig til kommunen i april i forsøg på at få oplysningerne slettet, men Lisbeth Rindom nægtede med den begrundelse, at sagen allerede var fremsendt til et udvalg, og det derfor ikke var muligt at imødekomme sagsøgerens ønske.

I en klage til Ombudsmanden skrev sagsøgeren, at Hillerød Kommunes adfærd var at karakterisere som grov mobning, og at adfærden viste en forråelse og en manglende faglighed i Hillerød Kommune.

»Jeg skal anmode Ombudsmanden om at sikre, at man ved Hillerød Kommune sletter forhold omkring mig i sagen, der ikke vedrører sagen, og jeg kan anbefale, at Ombudsmanden påser, hvad der foregår i Hillerød Kommune, idet det er min klare opfattelse, at der hersker en alvorlig afvigende kultur i Hillerød Kommune, der fratager borgerne deres retssikkerhed,« skriver sagsøgeren blandt andet i sin klage.

Det er ikke hverdagskost, at en borgmester bliver stævnet personligt, og til Frederiksborg Amts Avis har Kirsten Jensen tidligere sagt, at hun ikke mener at have oplevet det før. Hun tog dog alligevel sagen med ophøjet ro.

I sin afgørelse har Retten i Hillerød opfattet Hillerød Kommune, og ikke Kirsten Jensen og Lisbeth Rindom, som modpart.

»Da anmodningen er rettet mod borgmesteren og direktør i Hillerød Kommune, finder retten, at sagen reelt er rettet mod Hillerød Kommune som modpart,« skriver retten i sin afgørelse og fortsætter:

»Hillerød Kommune agerer i den sammenhæng som forvaltningsmyndighed og ikke som part i et privat retsforhold. Retten finder derfor, at retsmidlet om påbud ikke kan anvendes mod Hillerød Kommune i denne sag.«

Sagsomkostningerne er fastsat til 10.000 kroner, som sagsøgeren skal betale til Kirsten Jensen og Lisbeth Rindom.