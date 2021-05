Borgmester i Hillerød Kirsten Jensen (S) glæder sig over, at læreruddannelsen skal flyttes til Hillerød, hvis det står til regeringen. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester om udsigt til læreruddannelse: En kæmpestor ting for os

Hillerød - 27. maj 2021 kl. 16:50 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

På borgmesterkontoret i Hillerød har borgmester Kirsten Jensen svært ved at få armene ned over regeringens planer om at flytte en læreruddannelse med 100 studiepladser til Hillerød

- Det er en kæmpestor ting for os. Vi har manglet læreruddannelsen i Hillerød på Campus Nordsjælland, næsten helt fra dengang hvor vi fik den populære pædagoguddannelse. Hele ideen var, at pædagoguddannelsen og læreruddannelsen skulle være det samme sted, siger Kirsten Jensen (S).

Hun henviser til, at der i forvejen er et studiemiljø på Københavns Professionshøjskoles Campus Nordsjælland på Carlsbergvej, der ligger lige ved Hillerød Station. I Region Hovedstaden udbydes læreruddannelsen af Københavns Professionshøjskole, og den udbydes primært i København, hvor man i dag dog kan tage to år af uddannelsen i Helsingør.

En læreruddannelse i Hillerød er en del af udspillet »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«, som regeringen torsdag præsenterede.

Ifølge Kirsten Jensen har de otte nordsjællandske borgmestre arbejdet tæt sammen for at få Hillerød og læreruddannelsen skrevet ind i udspillet.

- Vi har fortalt regeringen, hvad vi arbejder på, og vi har haft en fin kontakt til Københavns Professionshøjskole for at høre, hvad det er for krav, man kan stille til os kommuner, når man skal undersøtte en læreruddannelse, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi skal være med til at se på, om vi kan åbne unge menneskers øjene og hjerter for uddannelsen. Vi skal være praktiksteder, og gode praktiksteder og den fremtidige arbejdsplads for de studerende. Vi ved, at man tit bosætter sig i nærheden af det sted, man har uddannelser til lærer, og derfor er det vigtigt, at der kommer et sted tættere på Nordsjælland, hvor man kan uddanne sig. Vi har stort set ingen arbejdsløse, uddannede lærere, og vi har brug for flere uddannede lærere, siger hun.

En opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte fra 2019 viser, at Nordsjælland er det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere.

Samtidig viser undersøgelser, at de unge bliver mere motiverede til at søge ind på en velfærdsuddannelse som for eksempel lærer eller sygeplejerske, hvis uddannelsen er i nærheden.