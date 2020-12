Borgmester om nedlukning: - Jeg har længe været bekymret over smittetallene

Kristen Jensen (S) bakker op om nedlukningerne i blandt andet Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 07. december 2020 kl. 14:11 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Borgmester Kirsten Jensen (S) var en af de 38 borgmestre, der mandag morgen havde virtuelt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke forud for statsministerens pressemøde, hvor hun annoncerede store nedlukninger i blandt andet Hillerød. Og morgenmødet var blot det første af mange møder, som borgmesteren skal med til i den kommende tid.

- Der er mange opgaver, der skal løses. Fritids- og kulturaktiviteter lukker ned, og der er nogle, der skal undervises hjemme igen, som sikkert ikke er glade for det. Men sagen er, at hvis vi ikke gør noget, så bliver hverdagen med begrænsninger bare ved og ved, siger borgmester Kirsten Jensen, der bakker op om den nye nedlukning.

- Jeg har længe været bekymret over, at smittetallene er steget så meget i vores kommune. Men det ser ud som om, at hvis man virkelig laver begrænsninger i mødet mellem mennesker, så kan man få banket smittetallene ned nu. Mange pendler ud og ind af vores kommune, og det, vi kan se på vores smittetal, er, at det stort set er alle grupper, der bliver ramt, og det fordeler sig ud over ret stor geografi i kommunen, siger Kirsten Jensen.

Fra onsdag er alle folkeskoleelever fra 5. klasse samt på videregående uddannelser sendt hjem, og det bliver igen en svær hverdag for både elever og undervisere.

- Der skal igen laves fjernundervisning, og det kræver meget af medarbejderne. Det kræver også et særligt blik på, hvordan eleverne har det, når de ikke ses, så der ligger en stor trivselsopgave i det også.

Også foreningslivet bliver lukket ned til den 3. januar.

- Der er en masse frivllige ledere, som lige har lært at lave mindre hold, som nu slet ikke må. Vi ved, at deltagerne i sportsgrenene bliver meget kede af det, for det handler lige så meget om fysisk sundhed som mental sundhed, når man er glad for det, man går til, siger Kirsten Jensen.

Herudover er alle offentlige ansatte, som ikke varetager en kritisk funktion, sendt hjem fra onsdag. Også her ligger der en stor opgave decentralt i at finde ud af, hvem der skal sendes hjem.

- Mange ansatte i Hillerød Kommune skal på arbejde, for de arbejder i hjemmeplejen og i sundhedscentret, passer børnene i dagtilbud og underviser de yngste klasser. Mange skal stadig gå på arbejde, men det bliver et ledelsesansvar at blive meget tydelig i at finde ud af, hvem der kan arbejde hjemmefra og varetager arbejdsopgaverne derfra. Det er svært, for folk har en hel enorm lyst til at komme på arbejde og møde deres kolleger. Men vi har erfaringer med det, vi ved, det kan lade sig gøre. Vi kommer selvfølgelig til at tabe noget af det kollegiale, men forhåbentlig er det kun til 3. januar, siger Kirsten Jensen.