Borgmester om infrastrukturaftale: Vigtig bid mangler

I begejstringen over udsigten til, at der er fundet 880 millioner kroner til færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen, er der alligevel en sten i skoen. Den hedder Overdrevsvejen. Her åbner i 2024 et splinternyt hospital, som vil tiltrække patienter, medarbejdere og pårørende fra hele Nordsjælland. Vejdirektoratet har anbefalet, at strækningen mellem motorvejens afkørsel ved Roskildevej og hospitalet et stykke ude af Overdrevsvej udbygges til fire spor, et projekt til cirka 67,2 millioner kroner. Men projektet er ikke en del af den nye infrastrukturaftale.