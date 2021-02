Borgmester- og ministertaler til indvielse af nye uddannelser i SlotsArkaderne

300 studerende

Knap 300 studerende fordelt på fire videregående uddannelser kommer til at have deres daglige gang på Cphbusiness Hillerød i SlotsArkaderne, som bliver erhvervsakademiets anden afdeling i Hillerød. Afdelingen Cphbusiness Laboratorie og Miljø ligger på Peder Oxes Allé og uddanner laboranter og miljøteknologer.

Afdelingen i SlotsArkaderne huser de videregående erhvervsakademiuddannelser financial controller, handelsøkonom, markedsføringsøkonom og serviceøkonom.

De studerende, som er optaget på vinterholdene, er begyndt på deres uddannelser. Det foregår online. Til sommer bliver de handelsøkonomstuderende optaget.