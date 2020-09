Borgmester med corona-opfordring: - Bliv ved og hold ud

Som i resten af landet stiger smittetallene for Covid-19 også i Hillerød.

Efter et par dage med faldende smittetal, har vi de seneste dage igen set tallene stige i Hillerød, og det får nu borgmester Kirsten Jensen (S) til at komme med en opfordring til hillerødborgerne.

"Vi skal passe endnu bedre på hinanden. Vi skal stoppe smitteveje og smittekæder, så Covid-19-tallene hos os ikke stiger mere end nu. Det er en alvorlig sag at blive smittet, og dem der bliver smittet er kede af, at de måske har smittet andre," siger borgmesteren i et opslag på Hillerød Kommunes Facebook-side tirsdag morgen.

"Derfor lukker vi arbejdspladser, dele af børnehaver og skoleafsnit ned, og vi desinficerer og gør rent som aldrig før. Vores handlende gør, hvad de kan, for ikke at blive en del af en smittekæde og samtidig opretholde deres forretning. Buschaufførerne er opmærksomme på, at der ikke er for mange med bussen, og at alle har deres mundbind på. Der bliver vasket hænder som aldrig før og sprittet af og holdt afstand som aldrig før.

Alligevel smutter Covid-19 igennem, indtil vi alle som en bliver effektive nok til at afværge smitte," fortsætter hun i Facebook-opslaget.