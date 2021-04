Volden hos J. Jensens genbo, som her er fotograferet fra Nørre-Herlevvej, er på samme højde, som den vold, Jensen Gruppe vil lave rundt om sit Upcyclingcenter, lyder det fra Kim Østergaard, som ikke kan forstå, at volden anføres som årsag til, at projektet ikke kan godkendes. Foto: Kim Østergaard

Borgmester klar med forslag, der stopper J. Jensens genbrugsprojekt

Som ventet stemte et flertal bestående af Nye Borgerlige og Venstres medlemmer i Økonomiudvalget onsdag for, at Jensen Gruppen kan opføre sit Upcycling Nordsjælland i forbindelse med J. Jensens nyværende virksomhed på Højlundevej i Uvelse.

Det ændrer dog ikke ved det faktum, at et flertal i byrådet ventes at stemme nej til lokalplanen, der muliggør opførelsen, når der er byrådsmøde på onsdag den 28. april.