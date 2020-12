Artiklen: Borgmester indkaldt til møde: Hillerød står over for en delvis nedlukning

Borgmester indkaldt til møde: Hillerød står over for en delvis nedlukning

Hillerød Kommune er en af de kommuner, der vil blive ramt af yderligere corona-tiltag.

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen er ifølge TV 2 en af de 37 borgmestre, der er blevet indkaldt til et møde med Sundheds- og Ældreministeriet mandag klokken 9.

Statsminister Mette Frederiksen har flere gange i løbet af weekenden varslet, at en række kommuner i hovedstadsregionen - heriblandt altså Hillerød - skal forberede sig på, at de vil blive ramt af yderligere corona-restriktioner, fordi smitten er løbet løbsk.

"Vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften. Det kommer til at kræve meget af os alle sammen igen. Hvis vi generelt ser færre mennesker, så bliver det mere sikkert at kunne samle den nære familie, når det netop bliver juleaften," siger Mette Frederiksen blandt andet i en video, hun lagde op på Facebook søndag aften.

"På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, har vi henover weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning. Desværre," siger Mette Frederiksen videre i videoen.

Der er ikke blevet meldt noget ud om, hvilke yderligere restriktioner der nu vil blive taget i brug for at bremse corona-smitten, men flere eksperter peger på, at skoleeleverne formentlig skal indstille sig på en tidlig juleferie, ligesom idræts- og foreningslivet også risikerer at skulle lukke helt ned igen.

Statsministeren har varslet, at hun vil fortælle om de konkrete tiltag på et pressemøde senere i dag mandag.

De seneste corona-tal, der er fra søndag klokken 14, viser, at der de seneste syv dage er 115 hillerødborgere, der er blevet konstateret smittet med coronavirus.