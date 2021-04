Det var en glædelig overraskelse for borgmester Kirsten Jensen, at regeringen også prioriterer ombygningen af Hillerød Station i deres nye trafikudspil med investeringer for 160 milliarder kroner. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester-glæde over millioner til stationsombygning

Det vækker stor glæde hos Hillerøds borgmester Kirsten Jensen, at regeringen vil afsætte 400 millioner kroner til en ombygning af Hillerød Station

Hillerød - 15. april 2021

Én ting er, at regeringen vil prioritere Hillerødmotorvejens Forlængelse i deres nye infrastrukturplan til 160 milliarder kroner. Lidt mere overraskende kom det også frem i sidste uge, at de ledende politikere på Christiansborg vil afsætte 400 millioner kroner til at ombygge Hillerød Station.

Det vækker stor glæde hos Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S):

"Jeg blev simpelthen så glad, da jeg fik det at vide. Mange kan sagtens forstå fordelene ved, at Hillerødmotorvejen færdiggøres, mens det måske kan være mere komplekst at fortælle, hvorfor ombygningen af stationen også er så vigtig," siger hun.

Skabe sammenhæng Hillerød Station er i dag et knudepunkt for togtrafikken i Nordsjælland. Her mødes S-banen, Frederiksværkbanen, Lille Nord og Gribskovbanen. Opgraderingen skal skabe mulighed for direkte lokaltogforbindelse fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje via Hillerød til den nye Favrholm Station ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

Samtidig skal der bruges penge på at forberede nye vendespor til S-togene, så der fremover kan køres i fem minutters intervaller på Hillerød-banen mod i dag hvert 10. minut.

"Ombygningen og de nye spor vil skabe en fantastisk sammenhæng i den offentlige transport, så vi forhåbentlig vil kunne lokke endnu flere til at bruge lokaltog og s-tog. På det nye hospital kommer der 4.000 medarbejdere - det bliver en kæmpe arbejdsplads. Så der skal vi som samfund også sørge for, at den offentlige transport fungerer," siger Kirsten Jensen.

Ingen dato på Der er endnu ikke sat dato på, hvornår projekterne skal blive til virkeligheden, så det skal de politiske forhandlinger afgøre.

Kirsten Jensen vil kæmpe for, at både stationen og motorvejsudvidelsen får en god placering tidsmæssigt, siger hun:

"Vi skal nok tale med alle om det og gøre et stort nummer ud af det - og også argumentere for stationsombygningens betydning for det kommende hospital, så det bliver set i sammenhæng med, at det bliver bygget færdigt".

En forudsætning for at få de fulde gevinster fra opgraderingen af Hillerød Station er, at Region Hovedstaden samtidig etablerer vendesporsanlæg og to perronspor på Favrholm Station, således at det nye sygehus kan betjenes af de mange direkte togforbindelser.

