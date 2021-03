Borgmester fylder rundt på etårsdagen for coronanedlukningen - og festivitas bliver der ikke meget af

Kirsten Jensen om...









I min fritid kan jeg vældig godt lide at gå ud og passe min lille nye køkkenhave, som vi anlagde sidste år. Vi kom fra et hus med mere køkkenhave og skal nu ’løbe en i gang’ her.For nylig læste jeg Stine Pilgaards 'Meter i Sekundet', som har et bemærkelsesværdigt præcist sprog, og nu læser jeg Knud Romers 'Kort over Paradis', som også har et sprog uden lige.Jeg ser nok flest kriminalfilm. Det er så rart, at mordet for det meste bliver opklaret lige inden rulleteksterne. Jeg ser dog ikke film, hvor de udpensler vold. Helst sådan en hyggelig engelsk eller lidt mindre hyggelig tysk krimi.Jeg lytter mest til den musik, andre i familien sætter på, og der er klassisk rock det foretrukne.