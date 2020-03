Borgmester frygter at skulle aflevere selskabsskat

I dag får Hillerød Kommune årligt over 50 millioner kroner i kassen i dækningsafgift, som opkræves som ejendomsskat fra både offentlige og erhvervsejendomme. To tredjedele af de 56 millioner kroner kommer fra erhvervsejendomme, og dertil får Hillerød også en del af den selskabsskat, som Hillerøds virksomheder betaler. Men stemmer i udligningsdebatten har peget på, at dækningsafgift og selskabsskat bør være parametre i en kommende udligningsordning. Og det vil koste Hillerød Kommune meget dyrere end de 33,6 millioner kroner, der i regeringens udspil til en udligningsreform er lagt op til, at Hillerød skal betale ekstra i udligning om året.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her