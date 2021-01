Send til din ven. X Artiklen: Borgmester forventer flere i coronaisolation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester forventer flere i coronaisolation

Kommunerne skal på banen i kampen mod B117-varianten af corona. I Hillerød forventer borgmester Kirsten Jensen (S), at flere borgere vil komme til at blive isoleret uden for hjemmet.

Hillerød - 16. januar 2021 kl. 11:23 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Kun ganske få personer i Hillerød smittet med Covid-19 har taget imod det kommunale tilbud om at blive isoleret uden for eget hjem. Henover jul var der 3-4 personer i isolation, mens det tidligere har været cirka en om ugen. Men fremover kan det blive flere, vurderer borgmester Kirsten Jensen (S).

- Det har været brugt meget lidt. Men hvis det er umuligt at blive isoleret hjemmefra er det vigtigt, at man meget hurtigt kan komme i isolation et andet sted, siger hun.

Data om smittede En ny aftale mellem KL og Regeringen inddrager kommunerne mere i opsporingen af coronasmittede borgere i lokalområdet.

Hidtil har det været Styrelsen for Patientsikkerhed, som har stået for smitteopsporingen. Hvis en borger er blevet testet positiv for coronavirus, kontakter styrelsen borgeren for at hjælpe med at opspore nære kontakter, som kan være smittet. Det arbejde skal styrelsen fortsætte, men kommunerne kan nu give en hjælpende hånd.

Med aftalen får kommunerne adgang til data om borgere, der er smittet med coronavirus, og vil nemmere kunne sørge for hjælp og rådgivning om, hvordan man undgår at give smitten videre. Det kan være hjælp til indkøb, eller ved at komme i isolation uden for hjemmet, så man ikke smitter sin familie.

- Den nye variant af coronavirus er helt vanvittig smitsom, og regeringen mener, at opsporingen er så vigtig nu for at stoppe yderligere smittespredning. Så vi kommer til at få oplysningerne, så vi kan deltage i det arbejde, siger borgmester Kirsten Jensen og fortsætter:

- Når vi kommer til at deltage i smitteopsporingen, vil vi også tale med borgerne, om det ikke vil være en god idé at tage et isolations- ophold. Den nye variant er så smitsom, så man skal have meget gode forhold derhjemme for at undgå at smitte hinanden. Det er nok vigtigt at få overvejet sammen med en anden, om det nu er godt nok, eller om man skal et andet sted hen for at komme væk fra mennesker, man kan komme til at smitte, siger hun.

Hvordan Hllerød Kommunes indsats skal se ud ligger ikke fast endnu. På mandag mødes Hillerød Kommunes coronaberedskab for at tage hul på den nye opgave.

- Som alting med corona skal det sættes i gang nu, og vores coronaeksperter er allerede i gang med at tænke over, hvordan vi skal løse det hos os, siger Kirsten Jensen.

Går på med krum hals

Kirsten Jensen finder det helt logisk, at kommunerne nu kommer mere på banen.

- Det er en god idé. Der har jo været en del snak om, at smitteopsporingen kan blive bedre. Kommunen er i forvejen i gang med smitteopsporing, når der er smitte på en af vores institutioner og skoler, så jeg kan godt forstå, de har fået den tanke, at kommunerne kan hjælpe med at løse opgaven, siger hun.

En del af aftalen mellem KL og Regeringen handler om, at de ekstra udgifter, kommunerne nu får, bliver refunderet af staten.

- De af vores medarbejdere, der arbejder med sundhed og rengøring har i forvejen meget travlt, så vi skal også finde nogle medarbejdere til det, som også skal oplæres. Men meldingen er, at vi skal bare gå på med krum hals, og så bliver udgifterne refunderet, siger hun og fortsætter:

- Vi håber jo, at en større indsats i nogle uger vil kunne få det her slået ned, siger hun.