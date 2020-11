Borgmester efter fyring: Nu skal vi videre

Borgmester Kirsten Jensen (S) er ikke oprørt over, at bestyrelsen i Hillerød Forsyning torsdag besluttede at fyre selskabets administrerende direktør Søren Støvring. Selvom hun flere gange over for Frederiksborg Amts Avis har udtrykt tillid til ledelsen i Hillerød, mener hun samtidig, at Socialdemokratiet har haft en klar tvivl, om ledelsen i Hillerød Forsyning kunne fortsætte under de omstændigheder, der har været det seneste års tid.