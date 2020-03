Borgmester efter corona på hospital: Følg de samme råd som hele tiden

- Vi har ikke hørt fra Nordsjællands Hospital, men vi handler naturligvis, hvis der er behov for, at vi gør noget særligt. Foreløbig forholder vores organisation sig til, hvordan vores medarbejdere og institutioner skal gøre. Vi har et sundhedsberedskab, som allerede er trådt i kraft. Det vedrører alt det, vi skal tage i agt som en kommunal organisation. Ellers henviser vi til de retningslinjer, sundhedsstyrelsen har, siger borgmester Kirsten Jensen.

Kommunen meldte i sidste uge ud, at alle medarbejdere i Hillerød Kommune, der har været på rejse i et af områderne med særlig risiko for corona, skulle blive hjemme i 14 dage. Den forholdsregel gælder stadig. Kirsten Jensen oplyser, at der er tale om under 10 medarbejdere, der skal blive hjemme.